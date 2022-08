Il piano di governo del centrodestra: ecco i 15 punti

Condividi l'articolo

Il centrodestra ha il suo programma. Il documento, articolato in 15 punti, è stato sottoscritto oggi dai tre leader Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Un programma dettagliato in cui è stato rimarcato la fedeltà dell’Italia all’Unione Europea, al Patto Atlantico e all’Occidente. Un punto su cui in particolare ha insistito Giorgia Meloni che ieri ha pubblicato un video in tre lingue diverse (francese, spagnolo e inglese) per rassicurare gli alleati europei. Nel programma si ricorda è impegnata nel “rispetto degli impegni assunti nell’Alleanza Atlantica”, in particolare a sostegno dell’Ucraina. Inoltre, si ribadisce l’adesione agli impegni europei ma anche la richiesta di una “revisione del Patto di Stabilità”. Il centrodestra assicura che le riforme previste per il Pnrr saranno portate a termine, ma si lavorerà per una revisione dello stesso Piano “in funzione delle mutate condizioni, necessità e priorità”. Per quanto riguarda le rifome costituzionali, “l’elezione diretta del Presidente della Repubblica”, cavallo di battaglia di Fratelli d’Italia sarà accompagnata dal completamento della riforma della giustizia, voluto da Forza Italia, e dal completamento del percorso sulle autonomie, così come richiesto soprattutto dalla Lega.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte