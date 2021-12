Il portoghese Peseiro nuovo tecnico della Nigeria

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 DIC – La Federcalcio nigeriana ha

annunciato, con un comunicato ufficiale, la nomina di José

Peseiro a tecnico della Nazionale. L’allenatore portoghese

sostituisce Gernot Rohr, il francotedesco licenziato il 12

dicembre scorso. Peseiro dovrebbe guidare come ‘osservatore’ la

Nigeria nella Coppa d’Africa che scatterà nei primi giorni di

gennaio. L’ex nazionale Augustine Eguavoen, invece, andrà in

panchina nel torneo che si disputerà in Camerun. Peseiro, 61

anni, in passato ha allenato Porto, Sporting Braga e Sporting

Lisbona. (ANSA).



—

