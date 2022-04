Il premier ungherese Orban in Vaticano per un’udienza con Papa Francesco

Condividi l'articolo

Il premier ungherese Viktor Orban, accompagnato dal seguito, è arrivato in Vaticano dove stamane viene ricevuto in udienza privata da papa Francesco. Si tratta della prima visita ufficiale all’estero del capo del governo magiaro dopo le elezioni del 3 aprile che lo hanno riconfermato alla guida del Paese per il quarto mandato consecutivo.

Si tratta anche del primo faccia a faccia ufficiale in Vaticano tra papa Bergoglio e il premier Orban: un primo incontro ‘privato’ tra i due, sempre in Vaticano, risale al 28 agosto 2016, quando il Pontefice argentino ricevette il gruppo di leader e parlamentari cristiani europei partecipanti a Frascati all’annuale meeting della Rete/ICln. Ma soprattutto, Francesco e Orban si sono poi incontrati nuovamente a Budapest il 12 settembre scorso, presenti anche il presidente della Repubblica d’Ungheria, Janos Ader, e il vice primo ministro Zsolt Semjen, durante la breve visita del Pontefice nella capitale ungherese per la messa di chiusura del Congresso eucaristico internazionale.

—

