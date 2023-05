Il presidente dell’Ecuador scioglie il Parlamento

Condividi l'articolo

Il presidente dell’Ecuador Guillermo Lasso, facendo uso dei poteri garantiti dalla Costituzione, ha firmato un decreto di scioglimento del Parlamento mentre era in corso un processo di impeachment ai suoi danni per corruzione. Lo strumento utilizzato è la ‘muerte cruzada’ (morte incrociata) con cui il capo dello Stato scioglie l’Assemblea legislativa e indice elezioni generali.

In un messaggio a reti unificate, sintetizzato via Twitter, il capo dello Stato si è rivolto alla popolazione sostenendo fra l’altro di aver “firmato il decreto esecutivo 741 con i poteri che mi attribuisce la Costituzione e con l’obiettivo di sciogliere l’Assemblea nazionale e chiedere al Consiglio nazionale elettorale (Cne) di indire le elezioni”.

Questa, ha assicurato Lasso, “è la decisione migliore per dare una soluzione costituzionale alla crisi politica e di emergenza interna che l’Ecuador sta sopportando e per restituire al popolo ecuadoriano il potere di decidere del proprio futuro nelle prossime elezioni”.

Poi, Lasso ha sottolineato che la ‘muerte cruzada’ “consentirà al governo di apportare cambiamenti nella pubblica amministrazione” che, ha assicurato, “sono stati impediti dall’opposizione in Parlamento”.

“A partire da oggi – ha concluso il presidente – il governo emanerà una serie di decreti legge conformi all’espresso mandato del popolo” e “uno di questi è di urgenza economica, per ridurre le tasse”.

Uomo d’affari, molto attivo nella finanza ecuadoriana, Lasso ha 67 anni, e il prossimo 24 maggio avrebbe raggiunto il secondo dei suoi quattro anni da presidente della Repubblica.

