Il presidente Mattarella a Parma, riceve laurea ad honorem

Condividi l'articolo









Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Parma, nella Chiesa di San Francesco del Prato, dove gli sarà conferita la laurea magistrale ad honorem in Relazioni internazionali ed europee da parte dell’Università parmigiana. Contingentata e chiusa al pubblico, la cerimonia è in diretta streaming sul sito dell’ateneo (www.unipr.it). In platea anche i ministri dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, e del Lavoro, Andrea Orlando.

Dopo l’intervento del rettore, Paolo Andrei, il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Giovanni Francesco Basini leggerà la motivazione del conferimento, e Antonio D’Aloia, docente di Diritto Costituzionale, pronuncerà la laudatio. Dopo la consegna di tocco e pergamena, la parola al presidente Mattarella per la sua lectio doctoralis.

La Laurea ad honorem, motiva l’Università, per onorare “l’altissimo profilo” di Sergio Mattarella, “nazionale e internazionale, politico e istituzionale” e per “riconoscere il suo quotidiano impegno istituzionale, civile e morale, nella garanzia attiva e nella testimonianza concreta dei valori costituzionali e della libertà, unitamente alla costante ed intensa vicinanza alla causa della ricerca, della formazione e del futuro dei giovani del nostro Paese”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte