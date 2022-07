Il presidente Mattarella compie 81 anni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 81 anni. Il capo dello Stato, che in settimana ha sciolto le Camere aprendo di fatto alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, non trascorrerà la giornata in famiglia come fece un anno fa per festeggiare gli 80 anni. E’ infatti a Torino perpartecipare alla cerimonia in occasione del 200° anniversario di istituzione della Scuola allievi carabinieri.

“Sono molto avanti negli anni, sto per farne 81, sono precisamente vecchio“, ha detto Mattarella un mese fa, in occasione della visita a Villa Maraini-Croce Rossa italiana in cui ha lanciato uno schietto messaggio ai più giovani: “Ciascuno di noi – ha affermato – in qualunque esperienza umana, è irripetibile. In questo lungo percorso ho incontrato tante persone mai due fra di loro uguali, ciascuna persona ha un immenso valore, inestimabile, e allora questo valore va espresso con pienezza di libertà, con pienezza di futuro da costruire”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte