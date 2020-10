Il principe William lancia un super-premio per l’ambiente

(ANSA-AFP) – LONDRA, 08 OTT – Il principe William lancia il “più prestigioso” premio ambientale di tutti i tempi, per

trasformare il “pessimismo in ottimismo” premiando soluzioni

innovative ai maggiori problemi del pianeta. L’Earthshot Prize

assegnerà cinque riconoscimenti da 1 milione di sterline (1,1

milioni di euro) ogni anno per i prossimi 10 anni, per “incentivare il cambiamento e aiutare a riparare il nostro

pianeta nei prossimi dieci anni”, ha affermato l’ufficio

londinese dell’erede al trono britannico.

Kensington Palace lo ha descritto come il “premio ambientale

globale più prestigioso della storia” e ha detto che è stato

ispirato dal progetto “Moonshot” del presidente degli Stati

Uniti John F. Kennedy negli anni ’60.

Il principe, parlando a Bbc Radio, ha auspicato che il premio “galvanizzi e riunisca le migliori menti, le migliori soluzioni

possibili, per risolvere e affrontare alcune delle più grandi

sfide ambientali del mondo”. “I prossimi 10 anni – ha

sottolineato – sono un decennio critico per il cambiamento. Il

tempo è essenziale, motivo per cui crediamo che questo premio

globale molto ambizioso sia l’unica via da seguire”.

Il premio è sostenuto da una coalizione di individui,

organizzazioni e imprese. I vincitori verranno annunciati ogni

anno in una cerimonia in una città diversa in tutto il mondo, a

partire da Londra nel 2021. I premi possono essere assegnati a

singoli o team, siano essi scienziati, attivisti, economisti,

governi, imprenditori e persino Paesi. (ANSA-AFP).



