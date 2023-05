“Il prossimo G7 sarà in Puglia”. L’annuncio del premier Meloni

Condividi l'articolo

L’Italia sarà al centro del mondo. Il prossimo G7 si terrà infatti nel nostro Paese in particolare in Puglia: lo ha annunciato a Hiroshima, dove si sta concludendo l’edizione 2023 del summit, il premier Giorgia Meloni. Il prossimo anno il forum intergovernativo delle super-potenze si svolgerà nella seconda metà di giugno, “dopo il voto europeo” previsto il 9-10 del mese. “Abbiamo scelto la Puglia per la sua posizione geografica dal significato simbolico“, ha spiegato il presidente del consiglio nella conferenza stampa che ha concluso la sua partecipazione al G7 in Giappone.

“Ho illustrato al presidente Kishida le nostre idee” sul prossimo G7, ha affermato Meloni, ricordando che l’organizzazione del congresso spetterà proprio al nostro Paese. “Gli abbiamo annunciato che si terrà a metà giugno, stiamo aspettando la definizione delle elezioni europee perché il summit si terra subito dopo“, ha quindi comunicato il premier. Poi, conversando con i giornalisti, ha aggiunto: “Ho annunciato che la sede sarà la Puglia, in un vertice in cui il sud sarà centrale, porteremo i grandi nel sud d’Italia. Lo faremo in Puglia perché ha la funzione di ponte tra Occidente e oriente“. Ancora top secret le località pugliesi nelle quali i grandi della terra saranno ospitati.

“La sede precisa ve la dico la prossima volta. C’è tempo, è fra un anno. Ce l’ho, ma preferisco dirvela la prossima volta…“, ha chiosato Meloni, creando già un po’ di suspense. La buona notizia è che il nostro Paese tornerà a fare da cornice al prestigioso consesso nel quale ogni anno i grandi della Terra si ritrovano per discutere delle principali tematiche geopolitiche. È accaduto questo anche nei giorni scorsi, nel corso di un G7 giapponese rispetto al quale il premier Meloni ha tratto un bilancio positivo.

“Abbiamo parlato molto di intelligenza artificiale, un tema che io avevo posto già nel Consiglio d’Europa, e molto importante per le nostre democrazie. Abbiamo parlato del trattato di non proliferazione nucleare, e della sicurezza economica, che serve a rafforzare non solo la nostra economia ma anche la nostra sicurezza internazionale. Abbiamo portato all’attenzione del G7 il problema dei flussi migratori, che l’Italia conosce più di tutti gli altri“, ha dichiarato Giorgia Meloni, protagonista in questi giorni di proficui confronti con i principali interlocutori internazionali.

“Ho annunciato che molte di queste materie saranno oggetto nel G7 che l’Italia presiederà nel 2024, in Puglia, in un vertice nel quale il sud del mondo sarà centrale. Siamo soddisfatti del contributo italiano a questo vertice del G7“, ha concluso il premier. Negli ultimi anni, l’Italia aveva ospitato il G7 nel 2009 a L’Aquila, con Silvio Berlusconi premier, e nel 2017, a Taormina, con Paolo Gentiloni a capo del governo.

