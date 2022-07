Il Psg finisce tournee giapponese segnandone sei

Condividi l'articolo

(ANSA) – OSAKA, 25 LUG – Il Paris St. Germain ha chiuso la

sua tournee di precampionato in Giappone battendo 6-2 il Gamba

Osaka di fronte a un pubblico ‘impazzito’ per Messi e compagni.

Proprio la Pulce è stato l’autore di una delle sei reti dei

parigini. A segno anche Neymar (2, di cui uno su rigore), Mbappé

(rigore), Sarabia e Nuno Mendes. In porta, come titolare, è

stato schierato Gigio Donnarumma, mentre Leandro Paredes,

obiettivo di mercato della Juve, è stato impiegato nell’ultima

mezzora. (ANSA).



—

