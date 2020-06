Il PSG non rinnoverà con Thiago Silva, Milan alla finestra

Una notizia che può solo far piacere al Milan. Arriva dalla Francia, dove L’Equipe scrive che il Paris Saint-Germain avrebbe comunicato a Thiago Silva la decisione di non rinnovare il suo contratto, che scadrà a fine stagione. Il brasiliano, che prima di trasferirsi al Parco dei Principi, era approdato in Europa per vestire la maglia del Milan, sarebbe nel mirino proprio del club rossonero.

Sul giocatore, però, ha messo gli occhi anche l’Everton, la seconda squadra di Liverpool, che è allenata da Carlo Ancelotti.

Il tecnico conosce molto bene Thiago Silva e ha grande stima di lui. Classe 1984, Thiago Silva, Covid-19 a parte, negli ultimi tempi, ha dovuto fare spesso i conti con degli infortuni e questo potrebbe rappresentare un problema per il suo futuro più immediato.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte