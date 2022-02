IL PUNTO/ Qui Berlino, ora i tedeschi temono la guerra

Condividi l'articolo

Ieri il risveglio “in un altro mondo”, oggi i tedeschi temono che la guerra possa arrivare anche in Germania. Lo rivela un sondaggio Forsa, secondo il quale il 58% degli intervistati ha paura che il conflitto possa raggiungere Berlino. E intanto la Repubblica federale dibatte sulle condizioni precarie della Bundeswehr, che nelle parole di un ispettore di armata che ieri hanno fatto il giro della rete sarebbe “a secco”.

È stato poi il generale Erich Vad, operativo sotto i mandati Merkel, e ora in pensione, a dichiarare in un’intervista all’emittente televisiva NTV che attualmente consegnare armi all’Ucraina non avrebbe senso dal punto di vista militare, dal momento che il paese cadrà nel giro di pochi giorni. “Bisogna ricordare che anche all’esercito tedesco mancano i giubbotti antiproiettile”, ha aggiunto. Sulla questione ha preso posizione anche il ministro delle finnaze Christian Lindner, che promette più risorse per la difesa, e rimarca: “La politica tedesca deve imparare che anche la difesa è una priorità”.

Dopo lo shock per quella che Olaf Scholz ha definito la “guerra di Putin”, rompe il silenzio anche Angela Merkel: alla Dpa l’ex cancelliera ha espresso “la condanna più dura per questa eclatante rottura del diritto internazionale per il quale non c’è alcuna giustificazione”. La guerra provocata dalla Russia “segna una profonda cesura nella storia dell’Europa dalla fine della guerra fredda”, ha aggiunto, e ogni sforzo del governo tedesco, co l’Ue, gli Usa la Nato e il G7 e “per contenere l’attacco militare russo ha il mio assoluto sostegno”.

In Germania sono numerose le analisi anche sugli errori del passato. Angela Merkel ha mantenuto la stabilità e sotto il suo cancellierato la crisi ucraina è rimasta “un conflitto regionale”, sul quale si era raggiunto il fragile accordo di Minsk. C’è chi ritiene però che non si sia fatto abbastanza per fermare Putin e le sue mire, proprio negli anni della cancelliera.

