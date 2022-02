IL PUNTO / Qui Bruxelles, Ue pronta a invio aiuti militari

Condividi l'articolo

Dopo l’annuncio di una nuova ondata di pesanti sanzioni e mentre molti Paesi europei vietano il loro spazio aereo alle compagnie russe, l’Ue si prepara a dare il via libera all’invio all’Ucraina di aiuti militari e ad attrezzarsi per accogliere l’ondata di profughi provenienti dal Paese invaso dalla Russia. I ministri dell’Interno dei 27 sono stati convocasti per le 15 al fine di mettere a punto un piano d’azione per l’assistenza umanitaria all’Ucraina e l’accoglienza dei rifugiati che si stanno riversando nei Paesi vicini. Sul tavolo della riunione, che si svolgerà in presenza, anche la sicurezza delle frontiere esterne dell’Ue e misure riguardanti i visti. Ma anche la messa a punto delle risposte da dare a eventuali minacce ibride.

L’Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha poi convocato una videoconferenza con i ministri degli Esteri per le 18 per presentare loro le proposte messe a punto per la fornitura di assistenza militare alle forze armate ucraine. E anche per discutere della sanzioni annunciate ieri notte dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Accordi politici di massima sui punti all’ordine del giorno sono dati praticamente per scontati. Ma per la formalizzazione delle sanzioni – tra cui l’esclusione di molte banche russe dal sistema Swift – serviranno altri passaggi formali prima che possano entrare in vigore.



