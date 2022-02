IL PUNTO/ Qui Londra, Johnson manda i soldati in Estonia

Condividi l'articolo

La Gran Bretagna si ritaglia sempre più un ruolo da protagonista nel mostrare fermezza in Europa rispetto all’attacco russo contro l’Ucraina. Il governo di Boris Johnson è del tutto concentrato in questo dossier e con un abbozzo di piglio churchillano il primo ministro conservatore fa dimenticare, almeno per ora, lo scandalo del cosiddetto Partygate e allontana qualunque minaccia imminente per la sua poltrona. E’ così arrivato l’annuncio alla Camera dei Comuni da parte del viceministro della Difesa, James Heappey, responsabile del portafogli delle Forze armate, di un invio di nuove truppe di sua maestà in Estonia “prima del previsto” per rafforzare l’alleato della Nato confinante con la Russia. Oltre al gruppo di battaglia del Royal Tank Regiment, già nel Paese baltico da sei mesi, arriverà il Royal Welsh in partenza dalle basi nel Regno e in Germania per raddoppiare così la presenza britannica.

Secondo Heappey, i reparti saranno potenziati dal comando della 12a Brigata meccanizzata e la Gran Bretagna avrà così una brigata corazzata in Estonia. Ma Londra ci tiene a precisare, tramite il titolare della Difesa, Ben Wallace, che non intende mandare i suoi militari in Ucraina né impegnarli in alcuno scontro diretto con forze russe. Il ministro lo ha detto alla Bbc per chiarire in modo netto che l’annuncio del rafforzamento militare è destinato a un membro della Nato. Questo non toglie che si prosegua con la linea dura nei confronti di Mosca: i Paesi che aderiscono all’iniziativa di cooperazione militare della Joint Expeditionary Force (Jef, ossia Regno Unito, Danimarca, Islanda, Finlandia, Svezia, Olanda, Estonia, Lettonia e Lituania) sono stati radunati dal premier Johnson per un video vertice dedicato a discutere della “catastrofe in Ucraina”.

Londra poi si rivolge anche contro la Bielorussia, con la convocazione dell’ambasciatore Maksim Yermalovich per protestare contro la disponibilità del territorio nazionale offerta da Minsk a una parte delle forze militari di Mosca impegnate nell’invasione. Il viceministro degli Esteri, James Cleverly, numero 2 del Foreign Office, ha annunciato al rappresentante diplomatico l’estensione delle sanzioni britanniche a “individui, entità e organizzazioni” bielorusse che hanno contribuito all’invasione. Intanto le forme di boicottaggio anti-russe si estendono nel settore sportivo, col Manchester United che revoca il contratto di sponsorizzazione con la compagnia aerea Aeroflot.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte