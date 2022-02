IL PUNTO / Qui Londra: ‘Per Putin è impasse, rischio strage’

Condividi l'articolo

Un inno in lingua ucraina “al fiero coraggio” della gente di Kiev che resiste; ma anche un appello accorato nella lingua di Tolstoi “agli amici russi” che potrebbero ancora dire a Vladimir Putin: “Non in mio nome”. E’ il doppio messaggio che Boris Johnson ha lanciato via Internet nelle ultime ore da Downing Street, mentre nella capitale ucraina ormai è guerra vera, azzardando persino la sfida della pronuncia di idiomi slavi che non conosce per provare a far sentire la sua voce. E dare un segnale. Il premier Tory britannico, messi per adesso in soffitta gli scandali e le grane politiche interne dei mesi scorsi, sembra tornare stavolta a interpretare lo spirito del suo popolo. Di un Regno apparso raramente così unito negli ultimi tempi. Un Regno che assiste sempre meno attonito e sempre più sdegnato “all’invasione russa di un Paese democratico europeo”. E ora a quella che i grandi giornali d’opinione, dal Times al Telegraph al Guardian, raccontano con titoli solenni come “La battaglia per Kiev”; lasciando ai tabloid della stampa popolare la trincea emotiva delle aperture a tutta pagina sulla resistenza “senza paura” dei militari, dei leader politici, della gente comune.

James Heappey, viceministro della Difesa responsabile del portafogli delle Forze Armate di Sua Maestà nel governo Johnson, è intanto il megafono del punto di vista ufficiale di Londra nelle interviste tv del sabato mattina. La valutazione è che il presidente Putin si sia infilato al momento “in un angolo” e che le forze russe che stiano incontrando “un’incredibile resistenza”, verosimilmente inaspettata a Mosca. Ma il timore è che “la hubris” dello zar del Cremlino sia destinata a spingerlo a un “all in” senza ritorno, a scatenare “uno scontro assolutamente brutale” in cui “molti fra i migliori e più coraggiosi ucraini e russi” rischiano di essere sacrificati. Il Regno Unito, da parte sua, “è deciso a fare tutto il possibile per continuare a sostenere l’Ucraina”, aggiunge, anche con l’invio “di armi” e di concerto con gli alleati della Nato. Mentre parallelamente sollecita l’accordo di tutto l’occidente affinché la Russia “sia esclusa immediatamente” dal sistema di pagamenti bancari internazionali Swift.



