IL PUNTO / Qui Pechino, evacuazione impossibile da Kiev

Condividi l'articolo

Le condizioni attuali in Ucraina rendono “impossibili le operazioni di evacuazione” dei cittadini cinesi “per la mancanza di sicurezza”: l’ambasciatore a Kiev Fan Xianrong, in un messaggio video diventato virare sui social media in mandarino, ha messo in guardia i connazionali di fronte a una “situazione pericolosa”, avvertendo che “gli scenari della crisi tra Ucraina e Russia peggioreranno nel prossimo futuro, con molti momenti imprevedibili”. Nulla da fare, per il momento: i cittadini cinesi resteranno bloccati a Kiev e non si ancora per quanto tempo. Non è chiaro quale sia il loro numero rispetto ai circa 6,000 indicati in precedenza, tra studenti e persone residenti per lavoro. “Finché le condizioni di sicurezza non saranno soddisfatte e la sicurezza di tutti sarà garantita, prenderemo le disposizioni appropriate”, ha assicurato il diplomatico, ripreso seduto a una scrivania tra una brandina chiusa e l’appendiabiti, con la bandiera rossa cinese alle spalle.

Il video di Fan, che ha voluto confermare la sua presenza a Kiev contro le voci che lo davano fuori dal Paese, è una testimonianza della reale situazione venutasi a creare. Ha assicurato che “la politica della Cina nei confronti dell’Ucraina è sempre stata amichevole. Rispettiamo la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale, speriamo che l’Ucraina mantenga la pace e la stabilità e speriamo di risolvere l’attuale crisi attraverso negoziati politici”.

In questi ultimi giorni, “come chiunque altro, abbiamo sentito costantemente sirene, esplosioni e spari e ci siamo nascosti ripetutamente nel seminterrato. Questi sono i tipi di scene che abbiamo visto solo in precedenza nei film”, ha aggiunto l’ambasciatore che ha esortato i connazionali a “non litigare con la gente del posto”, dopo una serie di situazioni non verificate apparse sui social media relative alla crescente ostilità da parte ucraina, alimentata dalla percezione di vicinanza tra Pechino e Mosca. La Cina si è astenuta nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu sul voto della risoluzione di condanna dell’aggressione russa. “Il popolo ucraino si trova in una posizione difficile e sta soffrendo molto. Dobbiamo capire i loro sentimenti e non provocarli”, ha concluso Fan.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte