IL PUNTO/ Qui Washington, ‘Biden tra Nato e Onu’

Condividi l'articolo

Nel giorno in cui annuncia la prima giudice afroamericana della Corte suprema, il presidente Usa Joe Biden continua a coordinare la risposta occidentale all’invasione russa dell’Ucraina ed oggi cerchera’ di dettare la linea anche al vertice virtuale straordinario della Nato.

Tenendo d’occhio nel frattempo la mozione Onu che condanna l’aggressione di Mosca: il testo è destinato oggi al fallimento in consiglio di sicurezza, dove la Russia ha potere di veto, ma nei prossimi giorni sarà portata in assemblea generale dove Washington punta ad ottenere la più ampia maggioranza possibile per isolare ulteriormente il Cremlino.

Il commander in chief si riserva inoltre di inasprire le sanzioni, senza escludere quelle personali contro lo stesso Vladimir Putin. Una misura che la Ue – secondo il Financial Times – starebbe già mettendo a punto con un congelamento degli asset esteso anche al ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov. La portavoce della Casa Jen Psaki ha anche annunciato che gli Usa sono pronti ad accettare i profughi che fuggono dall’Ucraina, mentre le truppe americane aiuteranno i Paesi europei a gestire l’ondata di rifugiati.

Pure negli Usa intanto sale la protesta contro Putin, in piazze come Times Square ma anche nel mondo della cultura: dopo che la Scala minaccia di non farlo dirigere se non condanna l’invasione russa, il famoso direttore d’orchestra russo Valery Gherghiev, molto vicino a Vladimir Putin, è stato escluso all’ultimo minuto da una serie di concerti con i Wiener alla Carnegie Hall di New York.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte