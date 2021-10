Il Quartetto di Venezia in Sala Mozart a Bologna

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 19 OTT – Secondo appuntamento per la

rassegna Il Quartetto in Sala Mozart, nella storica sala da

concerto dell’Accademia Filarmonica di Bologna: il 20 ottobre

alle 19.30, arriva il Quartetto di Venezia, ensemble costituito

da Andrea Vio e Alberto Battiston ai violini, Mario Paladin alla

viola e Angelo Zanin al violoncello. “Questo quartetto è più che

affascinante, è sincero e concreto”, così scrisse di loro il

critico del Los Angeles Times, Daniel Cariaga.

E, infatti, l’ormai storico ensemble veneziano si

caratterizza per rigore analitico e passione, caratteri

distintivi e qualità ereditate da due scuole fondamentali

dell’interpretazione quartettistica come sono state quelle del

Quartetto Italiano, sotto la guida di Piero Farulli, e la scuola

mitteleuropea del Quartetto Vegh, tramite i numerosi incontri

avuti con Sandor Vegh e Paul Szabo. Nel concerto bolognese la

formazione lagunare proporrà il Quartetto per archi N. 10 Op.

74, “Delle arpe” e il Quartetto per archi N. 13 Op. 130 di

Ludwig van Beethoven. Info: www.accademiafilarmonica.it (ANSA).



