Il rapper Dr. Dre verso cessione catalogo musicale a Universal

Dr. Dre verso la cessione del suo catalogo musicale alla Shamrock Holdings e Universal Music Group. Lo scrive Variety citando una sua fonte. Si tratterebbe di una trattativa da 250 milioni di dollari che appunto in due transazioni separate coinvolge sia l’etichetta discografica che la società di capitali della famiglia Disney. Anche se si parla di 250 milioni, la trattativa finale sarà in realtà più bassa ma al di sopra dei 200 milioni. In particolare alla Shamrock andranno, tra gli altri, i diritti di due degli album da solista del rapper statunitense, la sua quota di N.W.A. (Niggaz Wit Attitudes, gruppo hip hop). Mentre la Universal avrebbe acquisito, tra le altre, Ie registrazioni originali di ‘The Chronic’ (1992) il suo LP di debutto, la sua quota nella joint venture ‘Aftermath/Interscope’ con l’etichetta ‘Top Dawg’ per la distribuzione con Kendrick Lamar. (ANSA).



