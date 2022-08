Il Re del Belgio in visita nelle colline del Prosecco

Condividi l'articolo

(ANSA) – SUSEGANA, 18 AGO – Vacanza nel trevigiano, sulle

colline del Prosecco, per il Re del Belgio Filippo, ospite della

principessa Isabella di Collalto de Croÿ, imprenditrice a capo

dell’omonima azienda agricola, al Castello di San Salvatore di

Susegana. Il sovrano, salito al trono nel 2013, dopo

l’abdicazione di Re Alberto II, è accompagnato da una

quindicina di persone, tra le quali il figlio, un nipote ed

altri rappresentanti della nobiltà europea. Giunto a Susegana,

Filippo ha subito approfittato dell’offerta di tanti itinerari

cicloturistici della zona per compiere una gita con una

bicicletta a pedalata assistita, che lo ha portato verso i campi

coltivati a vite dell’azienda Collalto, dove ha raggiunto i

vendemmiatori e assaggiato alcuni acini di Glera e di Incrocio

Manzoni. “Il Re Filippo si è molto interessato alla storia

dell’azienda e della nostra famiglia – ha riferito Isabella De

Croy – Ha ammirato i paesaggi delle colline del prosecco,

patrimonio Unesco e particolarmente apprezzato il prosecco,

facendosi spiegare dettagliatamente la particolarità di questo

vino rispetto agli altri”.

Il sovrano del Belgio resterà ancora alcuni giorni in Italia.

(ANSA).



