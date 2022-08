Il Real Madrid è un rullo compressore, 4-1 al Celta Vigo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 AGO – L’assenza di Casemiro, ceduto a peso

d’oro al Manchester United, non pesa nell’economia di gioco del

Real Madrid, che continua a mietere vittime anche in Spagna. La

squadra di Carlo Ancelotti, in serata, è andata a vincere in

Galizia, al Balaidos di Vigo – un stadio che rievoca il Mundial ’82 – sul campo del Celta, per 4-1. I ‘blancos’ sono passati in

vantaggio con Karim Benzema dopo 14′ su rigore, Iago Aspas ha

pareggiato per i padroni di casa – sempre su rigore – al 23′ e,

prima dell’intervallo, i castigliani sono tornati a condurre

grazie a Modric, che ha superato il portiere Marchesin al 42′.

Nella ripresa, poi, sono arrivati i gol di Vinicius Junior

all’11’ e del centrocampista Valverde al 21′. Nel finale (42′)

il belga Hazard ha fallito il calcio di rigore del possibile

5-1. Real Madrid a punteggio pieno nella Liga, con 6 punti in 2

partite, ma affiancato dal Betis Siviglia che – al contrario dei ‘cugini’ della capitale andalusa – non sbaglia un colpo e oggi è

andati a vincere a Maiorca per 2-1 grazie alla doppietta su

rigore di Iglesias (9′ pt e 28′ st). Sempre oggi, nella Navarra,

l’Osasuna di Pamplona ha battuto per 2-0 il Cadice. (ANSA).



