Il ricovero di Berlusconi sui media internazionali

Il ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano fa il giro del mondo con la notizia riportata dai principali media internazionali.

Dal Washington Post al Guardian, dallo Spiegel a France24, da El Pais ad Al Jazeera e perfino sull’australiano News.Com.au., e il quotidiano canadese Toronto Star, la foto dell’ex premier compare sui siti accompagnato dallo stesso titolo simile per tutti: “Silvio Berlusconi, 86 anni, è ricoverato in terapia intensiva con problemi respiratori”. I principali quotidiani ricordano il recente ricovero del presidente di Forza Italia, avvenuto lo scorso 30 marzo sempre al San Raffaele di Milano, dove rimase per 4 giorni, e i suoi problemi di salute.

La notizia del ricovero di Berlusconi sul Guardian

Molti siti, come il britannico Daily Mail, dedicano un lungo articolo al Cavaliere, ricordando la sua ascesa politica e accompagnando il servizio con diverse foto, in alcune anche con la compagna Marta Fascina. Mentre il sito della Bbc lo inserisce nel servizio sull’ex presidente americano Donald Trump, facendo una lista di ex leader coinvolti in processi penali e sottolineando come questo non sia stato un ostacolo al ritorno al potere. Come nel caso di Berlusconi che viene inserito come il primo della lista: “Il quattro volte premier è stato coinvolto in numerosi processi penali e una volta ha dichiarato di essere l’uomo più perseguitato di tutta la storia del mondo”, scrive la Bbc.

Il ricovero di Berlusconi sui principali media internazionali

Tra l’altro, al padiglione Q1 del San Raffaele di Milano c’è anche una troupe svedese. “Ogni giornale in Svezia sta aprendo con questa notizia”, ha raccontato il giornalista della testata Expressen, accompagnato da un’operatrice video. I due erano in Svizzera per un reportage e hanno raggiunto il San Raffaele non appena saputo del ricovero di Berlusconi.



