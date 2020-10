“Il rischio maggiore? I trasporti”. Ora Sala è con le spalle al muro

Con l’impennata di contagi da Covid-19, la Lombardia è purtroppo tornata ad essere sorvegliata speciale a causa dei numerosi soggetti risultati positivi al virus, soprattutto a Milano e nelle zone limitrofe. Intervistata da Huffington post, la dottoressa ed assessore lombardo all’Istruzione Melania Rizzoli ha spiegato che le autorità stanno monitorando la situazione, e che al momento non vi è alcuna criticità. A interessare particolarmente la rappresentante della giunta di Attilio Fontana sono ora i trasporti, che ancora oggi non garantiscono il giusto distanziamento fra i cittadini e costituiscono un pericolo.

Un intervento che sembra proprio diretto al sindaco di Milano Beppe Sala . “Una delle poche cose su cui sono d’accordo con la ministra Lucia Azzolina è che i rischi forti non vengono dalle scuole. Il problema sono i trasporti: treni locali, autobus, metro. Chi sta più di quindici minuti a contatto con un positivo rischia di contagiarsi anche se entrambi indossano le mascherine. E oggi i mezzi pubblici nelle ore di punta sono piuttosto pieni” , dice infatti la Rizzoli, particolarmente preoccupata per il capoluogo della Lombardia. “Nell’ultima settimana abbiamo superato i mille casi. L’aumento riguarda soprattutto Milano e zone limitrofe. Ma nessuno fa un numero di tamponi così alto come noi: oscilliamo tra 25mila e 35mila al giorno” , spiega la dottoressa. “I rischi maggiori non vengono dalla scuola bensì da trasporti e movida. Tuttavia, i lombardi sono responsabili”.

Oltre ai trasporti, a costituire un importante rischio di contagio sono anche i comportamenti sociali. “Bisogna evitare i raggruppamenti dei giovani che oggi si vedono per bere una birra fuori dai locali o per fare un passaggio ai Navigli” , dichiara l’assessore, mostrando pertanto di essere a favore delle ultime direttive del governo per contrastare la diffusione del Covid. “Le regole contro la pandemia sono tre e molto semplici: evitare gli assembramenti, indossare la mascherina – quella chirurgica riduce i contagi del 56% – e curare l’igiene. Mi sembra che siamo diventati tutti più bravi. In Lombardia non vediamo più le polmoniti gravi dei mesi scorsi bensì sintomi più sfumati e molti asintomatici”.

Intanto, fra poche settimane, comincerà anche la campagna per la vaccinazione anti-influenzale, argomento che nei giorni scorsi è divenuto un terreno di battaglia su cui si sono scontrati il primo cittadino di Milano Beppe Sala e l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. La Rizzoli è sicura che le dosi ci saranno. “Abbiamo acquistato dosi per la copertura totale delle categorie a rischio, compresi operatori sanitari, Rsa e forze dell’ordine. Il surplus sarà distribuito alle farmacie” , spiega. “Ma vorrei precisare che il compito di rifornire le farmacie spetta al ministero della Salute e non alle Regioni. Poi, la campagna vaccinale inizierà a metà novembre perché il vaccino immunizza per tre mesi ed è bene che copra l’inverno”.