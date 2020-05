Il ‘Ritratto di Signora’ di Klimt è stato dissequestrato

(ANSA) – PIACENZA, 30 MAG – La procura della Repubblica di Piacenza ha disposto il dissequestro di ‘Ritratto di Signora’ di Gustav Klimt, l’inestimabile capolavoro sparito misteriosamente per più di 20 anni dopo il furto avvenuto nel febbraio del 1997 alla Galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza e ritrovato misteriosamente nello stesso luogo a dicembre scorso.

Dopo un periodo di restauro, proprio all’interno del museo piacentino il quadro troverà nuovamente collocazione – come ha anticipato il quotidiano online ilPiacenza.it – e presto tornerà ad attirare turisti, esperti e appassionati da ogni parte del mondo.

Stavolta però a proteggere la tela sofisticate misure di sicurezza che sono già stata approntate. Non ne sono stati divulgati i dettagli, ma il quadro sarà posizionato in una teca di sicurezza realizzata con un vetro speciale. (ANSA).



