Il saluto di Giannini alla Polizia, ‘2 anni intensi da capo’

(ANSA) – ROMA, 20 MAG – “Dal 10 marzo del 2021 ho avuto

l’assoluto privilegio di dirigere il Dipartimento della Pubblica

sicurezza, di guidarVi. Sono stati poco più di due anni. Un

periodo, forse, temporalmente breve, ma di una intensità e di

una complessità senza precedenti”. Lo scrive il capo della

Polizia Lamberto Giannini, in una lettera ai “suoi poliziotti”

pubblicata sul sito dell’istituzione. Lunedì prossimo, alla

presenza del ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi, ci sarà

la cerimonia di avvicendamento al termine della quale Vittorio

Pisani, indicato dal Governo, siederà al vertice della Polizia

al posto di Giannini che diventerà prefetto di Roma.

Da lunedì, dunque, si legge nella lettera, “assumerò un altro

incarico e formalmente lascerò la mia amata Polizia di Stato.

Non a caso ho scritto ‘formalmente’ perché ‘poliziotti si è

stati, si è e si resterà sempre’. E’ un legame che dura una vita

e non si può recidere”.

“Tutti insieme – ricorda Giannini – abbiamo affrontato la

pandemia e le sue conseguenze, tutte le problematiche legate

all’esplosione di un drammatico conflitto bellico e potrei

continuare a citare altri eventi, ma voglio solo ringraziarvi

per quello che avete, abbiamo fatto insieme. Abbiamo garantito

sempre ogni servizio, stando vicini ai cittadini, espletando

tutte le nostre attività senza fermarci mai, neanche un minuto”.

“In questo momento, commosso – prosegue il prefetto – penso

ai colleghi che abbiamo perso durante la pandemia, a coloro che

sono stati sopraffatti dalle difficoltà della vita e a Gianni,

Marino, Maurizio, Sergio e Domenico, colleghi valorosi, compagni

di strada caduti nell’adempimento del dovere, che saranno sempre

nel mio cuore. Siamo una grande famiglia, uniti da una lunga e

gloriosa storia e sono certo che saprete sempre assolvere alla

nostra missione, quella di ‘Esserci sempre’”. (ANSA).



