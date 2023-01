Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha incontrato nel pomeriggio nella residenza comunale, il nuovo prefetto della città romagnola, Rosa Maria Padovano, per un incontro che è servito non solo a dare il benvenuto alla dottoressa Padovano, ma anche a confrontarsi sulla gestione di un territorio complesso come quello di Rimini. Sadegholvaad ha sottolineato che Rimini è una città unica in Italia, con un dinamismo e dei numeri che la rendono il secondo bacino turistico del Paese per arrivi e presenze. Una realtà dalle dimensioni provinciali ma dal respiro metropolitano, il che rende il territorio accogliente ma allo stesso tempo complesso da gestire.

In quest’ottica, un tema cruciale resta l’adeguamento permanente, e non solo limitato alla stagione estiva, degli organici delle forze dell’ordine a tutela di un’intera provincia che oggi è attrattiva 365 giorni all’anno. Il sindaco ha quindi sottolineato l’importanza di un’attenzione costante verso i diversi fenomeni che si verificano nel corso dell’anno, al fine di garantire una gestione efficiente del territorio.

Sadegholvaad ha inoltre ribadito la volontà di mantenere salda la massima collaborazione tra le istituzioni, nel solco di quanto avviato con il predecessore di Padovano, Giuseppe Forlenza, ringraziandolo ancora una volta per il lavoro svolto. L’incontro tra il sindaco e il nuovo prefetto rappresenta quindi un primo passo verso la collaborazione e il confronto per garantire una gestione ottimale del territorio di Rimini.