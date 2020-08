Il sindaco incontra il Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna e della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna

Il Sindaco Andrea Gnassi ha ricevuto ieri, in Residenza Comunale, il Capitano di Vascello (CP) Giuseppe Sciarrone, Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna e alla guida della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna, accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, Capitano di Fregata Pietro Micheli. Al ringraziamento per l’importante e preziosa attivita’ svolta a servizii di tutta la comunita’, il sindaco ha voluto ribadire la piena e massima collaborazione dell’amministrazione comunale su tutti i temi di interesse per la citta’.

