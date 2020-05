Il sistema di assistenza per il personale di polizia

Con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, ente di diritto pubblico avente come scopo il perseguimento dell’assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della pubblica sicurezza, secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto approvato con DPR 9 maggio 1968 n. 923.

Con DPR 29 ottobre 2010 n. 244 è stato emanato il Regolamento di riordino del Fondo divenuto, ai sensi dell’art. 1 dello stesso decreto, “Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato”.

In particolare, il Fondo provvede:

– all’assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato;

– all’assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato ed agli orfani degli stessi;

– alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato;

– alla concessione al personale della Polizia di Stato di sovvenzioni in denaro per grave malattia, onerosità delle cure o altro particolare stato di necessità;

– all’anticipo, previe intese con l’INPDAP, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l’adempimento del dovere e in altri casi indicati nelle norme di riferimento;

– ad assicurare l’assistenza sociale del personale e del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi che hanno finalità ricreative o culturali;

– alla stipula di contratti e convenzioni, con soggetti pubblici e privati, a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive, marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio;

– all’assegnazione di contributi per l’ammodernamento e l’arredamento di sale convegno, di circoli, di centri di riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.

In ogni articolazione territoriale (Questura, Ufficio o Reparto) è presente un ufficio che cura l’Assistenza del personale della Polizia di Stato

