Il sogno di Laporta “rivedere Messi al Barcellona”

Condividi l'articolo

(ANSA) – MADRID, 29 LUG – Il presidente del Barcelona Joan

Laporta spera di vedere Lionel Messi, partito per il Paris SG

l’anno scorso, concludere la sua carriera “con la maglia del

Barça”. Interpellato a New York, dopo che alcuni media spagnoli

hanno riferito questa settimana che l’allenatore Xavi Hernández

aveva chiesto alla dirigenza di studiare la possibilità di

riportare in Catalogna l’argentino, Laporta ha chiarito

trattarsi solo di “un desiderio” che “vorrebbe vedere avverarsi”

ma “che nessuna discussione” in tal senso “è iniziata”.

“Il tempo di Messi al Barça non è finito come tutti avremmo

voluto” ha spiegato il presidente del Barcellona, ;;riferendosi

in particolare alle “ragioni economiche” che hanno portato alla

sua partenza verso il PSG nel 2021, dopo 16 anni trascorsi in

Spagna. “Credo che il Barcellona abbia un debito morale con

Messi – ha aggiunto – Vorremmo che la sua carriera si chiudesse

con la maglia del Barça applaudita su tutti i campi, ovunque

vada”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte