Il tampone e la positività in Cdm: la giornata nera di Lamorgese

Aveva effettuato il tampone in mattinata, seguendo la routine che era solita ripetere periodicamente ogni dieci giorni, a titolo precauzionale. Dopo di che, insieme ai colleghi, ha preso parte all’importante Consiglio dei ministri per discutere della “Definizione e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza“. È qui che il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha appreso di essere positiva al Covid. O meglio: la titolare del Viminale sarebbe stata raggiunta dalla notizia della propria positività grazie a un articolo apparso su un quotidiano online.

Una notizia inaspettata

La riunione, inizialmente prevista per le 9 e quindi slittata alle 13 – dopo un secondo posticipo alle 11 – è stata interrotta in fretta e furia. Nonostante le distanze fisiche, nella sala in cui si riunisce il Consiglio dei ministri, non fossero così ravvicinate, il premier Giuseppe Conte e tutti gli altri ministri presenti al Cdm si sottoporranno, nelle prossime ore, a un tampone anti Covid.

Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, rispettivamente ministro degli Esteri e della Giustizia, dovranno invece sottoporsi a isolamento fiduciario in quanto, durante il vertice, erano seduti accanto alla collega Lamorgese. In ogni caso, come da norme anti Covid, tutti i componenti del Cdm, durante la riunione, indossavano la mascherina e mantenevano il distanziamento interpersonale.

Le condizioni del ministro Lamorgese

Secondo quanto appreso dall’Ankronos da fonti del Viminale, Luciana Lamorgese sta bene ed è asintomatica. Il ministro, che ha sempre usato dpi e rispettato le regole di distanziamento, come detto, si sottoponeva al tampone ogni 10 giorni. Appena avuto il risultato dell’ultimo test eseguito si è subito messa in isolamento presso la propria abitazione.

In serata verrà sanificata la sala Consiglio dei ministri di Palazzo Chigi, quella dove si tengono i Cdm e dove oggi è piombata la notizia -a riunione in corso- della positività al Covid del ministro Lamorgese. A questo punto la discussione sul Recovery Fund, rimasta in stand-by, potrebbe riprendere in serata, con una nuova riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza, mercoledì prossimo oppure domani in videoconferenza.