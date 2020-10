Il tartufo bianco dei Colli bolognesi alla Tartufesta 2020

(ANSA) – BOLOGNA, 05 OTT – Il Tartufo bianco dei Colli

bolognesi sarà il protagonista dal 10 ottobre per sette weekdend

consecutivi al Tartufesta 2020. L’autunno dell’Appennino

bolognese – spiegano gli organizzatori della festa – ha il

profumo inconfondibile del prezioso tubero che tra ottobre e

novembre sarà al centro di 11 comuni del territorio con eventi,

mercatini e menù dedicati.

Un’occasione per andare anche alla scoperta del paesaggio,

della cultura e della gastronomia dell’Appennino tosco-emiliano

attraverso degustazioni a cura dei produttori di tartufo,

mostre, mercatini dei prodotti tipici, gare di cani da tartufo,

escursioni guidate e, ovviamente, speciali menù a base di

tartufo negli stand e in alcuni ristoranti.

La Destinazione turistica Bologna metropolitana coordina e

promuove la manifestazione convinta dell’alta qualità della

proposta e della sua importanza per la valorizzazione delle

valenze paesaggistiche, culturali e gastronomiche

dell’Appennino. Un impegno condiviso anche dai Comuni che per

l’occasione hanno aderito a una Carta della Qualità, mentre i

ristoranti, gli agriturismi le associazioni si sono impegnati a

presentare un menù degustazione rispondente ad un apposito

Decalogo Tartufesta per i ristoratori.

Sarà questa un’edizione attenta al tema della sicurezza, con

molti organizzatori che hanno deciso di diluire l’evento su più

weekend, proporre trekking e attività all’aria aperta o

introdurre eventi su prenotazione per evitare assembramenti e

permettere a tutti di vivere la Tartufesta in serenità. (ANSA).



—

