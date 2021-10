Il team romagnolo KEOPE MOTOR TEAM YAMAHA a Vallelunga per continuare lo sviluppo della Yamaha R1

Condividi l'articolo









KEOPE MOTOR TEAM YAMAHA a Vallelunga per continuare lo sviluppo della Yamaha R1

Il Keope Motor Team Yamaha sarà al via il prossimo 9 e 10 ottobre nel circuito di Vallelunga in

occasione del sesto ed ultimo round dell’ELF CIV, Campionato Italiano Velocità classe Superbike.

Il team romagnolo continuerà direttamente sul campo il lavoro di sviluppo della nuova Yamaha

YZF R1 iniziato al Mugello, affidandola per questo evento, al giovane pilota Mattia Casadei.

Il pilota riminese è reduce da una buona stagione nel mondiale MotoE, conclusa con due splendidi

podi nell’ultimo week end stagionale a Misano, si è detto pronto ed orgoglioso di poter offrire il

proprio contributo per far crescere ulteriormente la Yamaha YZF R1.

Si inizia venerdì con le prime prove libere programmate alle 11:40, mentre le gare si disputeranno

sabato alle 14:10 e domenica alle 15:15.

Le gare dell’ELF CIV Superbike saranno trasmesse sul canale TV 208 Sky Sport MotoGP HD, in

diretta streaming su ElevenSports.it e sempre in diretta sul sito civ.tv e sulle pagine Facebook del

Campionato Italiano Velocità e di Motosprint.

Il programma del sesto round dell’ELF CIV a Vallelunga è consultabile attraverso il link:



Potrete inoltre visionare e scaricare i risultati e le classifiche sul link:

http://civ.perugiatiming.com/risultati/