Il tenore Meli, sono positivo al Covid

“Cari amici, vi comunico che sono risultato positivo al Covid e che pertanto domani non canterò all’ultimo concerto di Aida alla Scala”: lo scrive su facebook il tenore Francesco Meli, impegnato nel ruolo di Radames nell’opera in forma concerto in scena al Piermarini.

“Vi rassicuro tutti, sono asintomatico e mi sento bene – aggiunge – trascorrerò la quarantena nella mia casa di Genova, attenendomi rigorosamente ai protocolli sanitari. Vi terrò aggiornati, fiducioso – conclude il tenore quarantenne – di tornare a cantare prestissimo”.

Domani, per l’ultima replica di Aida, sarà il tenore Jonas Kaufmann a sostenere la parte di Radames. Una sostituzione di lusso, favorita dal fatto che il tenore austriaco è già impegnato giovedì alla Scala in un recital. Alla sua disponibilità i ringraziamenti del teatro e a Meli l’augurio di una “rapida convalescenza”. Tutte le persone che hanno lavorato con Meli ad Aida si sono sottoposte al tampone e sono risultate negative al virus. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte