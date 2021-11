Il ‘Terzo Paradiso’ di Pistoletto in galleria a Bologna

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 17 NOV – L’artista Michelangelo Pistoletto

ha realizzato ‘Bologna Rebirth 2021’, installazione site

specific per Galleria Cavour, cuore pulsante dello shopping nel

centro storico del capoluogo. Si tratta dell’opera ‘Terzo

Paradiso’, protagonista del lavoro di Pistoletto degli ultimi

decenni, realizzata in questo caso con vasi di terracotta

contenenti ghiaia bianca, ghiaia nera e alcuni abeti, alberi

simbolo della stagione invernale. L’opera, presentata oggi,

occupa uno spazio di circa sei metri per tre e, d’ora in poi,

sarà allestita all’interno della Galleria in occasione dei

solstizi di inverno ed estate e degli equinozi di primavera e

autunno, ogni volta utilizzando esclusivamente piante di

stagione.

L’opera è allestita nel Trivio di Galleria, all’interno del

palazzo razionalista, la parte storica di Galleria Cavour, con

accesso dal portico del Pavaglione. Il simbolo del ‘Terzo

Paradiso’ è una riformulazione del segno matematico

dell’infinito: i due cerchi opposti significano natura e

artificio, l’anello centrale è la congiunzione dei due e

rappresenta il grembo della rinascita. “È un’occasione di

rinascita per la città – spiega Paola Pizzighini Benelli

(Magnolia), che ha promosso l’evento – un segno positivo dopo la

pandemia e collocarlo in Galleria Cavour ha un forte significato

simbolico. Costruita alla fine degli anni ’50 dopo il conflitto

mondiale in segno di rinascita, anch’essa porta con sé lo stesso

contenuto di speranza. Questa è la prima tappa di un percorso

che vede Galleria Cavour sempre più collegata a Palazzo

Boncompagni e si pone in continuità con la mostra realizzata in

primavera in occasione di Art City”.

Il 21 dicembre si festeggerà in Galleria Cavour, con una

grande performance, il Rebirth-day, nato nel 2012 come giornata

internazionale per la celebrazione della rinascita e che ha

visto la collaborazione di migliaia di persone, associazioni e

istituzioni culturali da ogni parte del mondo. (ANSA).



