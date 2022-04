Il Torino torna a vincere, Salernitana sempre in fondo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 APR – Il Torino torna a vincere dopo due

mesi. Basta un gol su rigore di Belotti a far tornare il sorriso

a Juric: l’attaccante granata se lo fa parare, ma l’arbitro fa

ripetere il tiro dal dischetto e il Gallo regala il vantaggio al

Toro. I campani, a caccia di punti per risalire la classifica

davvero complicata, sfiorano il pari con Radovanovic ed Ederson

sfiorano il pari nella ripresa. Fazio per doppia ammonizione

lascia la Salernitana in dieci nel finale. Per la squadra di

Nicola, ferma in fondo alla classifica, la salvezza è sempre più

in salita. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte