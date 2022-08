Il Tottenham rischia, ma inchioda il Chelsea sul pareggio

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 AGO – Spettacolo, gol e rissa finale fra

Antonio Conte e l’allenatore tedesco Thomas Tuchel a Stanford

Bridge, nell’atteso derby di Londra fra Chelsea e Tottenham.

Finisce 2-2 con gli ‘Spurs’ che, dopo essere stati sotto per due

volte, acciuffano il pareggio al 96′ grazie ad Harry Kane. I ‘Blues’ erano andati in vantaggio con l’ex napoletano Koulibaly

(19′ pt), ma sono stati raggiunti da Hojbjerg (23′ st), sono

tornati a condurre con Reece James (32′ st), quindi beffati

sugli sviluppi di un angolo dal centravanti della Nazionale

inglese. Molto contestato il gol del momentaneo pareggio degli ‘Spurs’, per un intervento in tackle molto al limite dell’ex

juventino Bentancur su Havertz. L’arbitro Anthony Taylor ha

deciso di assegnare la marcatura e, poco prima, Conte è quasi

venuto a contatto con Tuchel.

I due si sono ritrovati faccia a faccia dopo il fischio

finale, si sono stretti la mano, ma evidentemente uno dei due ha

esagerato e alla fine sono stati divisi dai giocatori. Il

Chelsea in classifica sale a 4 punti, gli stessi del Tottenham.

Domani, alle ore 21, Liverpool-Crystal Palace chiuderà il

programma. (ANSA).



