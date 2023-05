Il Tribunale, ‘Vallanzasca non deve tornare in isolamento’

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 22 MAG – La giudice di Milano Ilaria Simi ha

respinto la richiesta della Procura di aggravare la pena per

Renato Vallanzasca con l’applicazione di altri sei mesi di

isolamento diurno. L’ordinanza, che ha accolto la tesi dei

difensori Corrado Limentani e Paolo Muzzi, è stata depositata

oggi.

La richiesta di altri sei mesi di isolamento per il

protagonista della mala milanese degli anni ’70 e ’80, detenuto

con “fine pena mai” a Bollate, era stata avanzata lo scorso

novembre dal pm dell’Ufficio esecuzione Adriana Blasco in un

atto nel quale veniva ricalcolato il cumulo pene per il 73enne,

ex bandito della Comasina, anche sulla base della condanna,

definitiva dal 2016, per la tentata rapina (di due mutande, un

paio di cesoie e del concime) compiuta in un supermercato nel

2014, quando aveva ottenuto la semilibertà, poi revocata.

Nella sua ordinanza la giudice riporta una serie di sentenze

a carico di Vallanzasca dal ’97 in poi e fino a quella del 2016.

Sentenze che non erano state “conteggiate nelle precedenti

applicazioni” dell’isolamento diurno e per le quali si è creato

un ulteriore cumulo di pene di 8 anni. La giudice spiega, però,

che si possono applicare a questi verdetti “i 3 anni” di

indulto. Il cumulo, dunque, scende a 5 anni e, chiarisce ancora

la giudice, l’aggravamento dell’isolamento si può applicare “al

soggetto già condannato all’ergastolo”, come Vallanzasca,

soltanto nel caso che le condanne per i “nuovi reati” superino i

5 anni. E così non è.

La giudice fa riferimento anche alla documentazione medica

prodotta dalla difesa, che testimonia “le condizioni di parziale

decadimento mentale del Vallanzasca”, ma solo per chiarire che

queste condizioni non gli hanno impedito di “partecipare

consapevolmente al procedimento”. La giudice ha anche stabilito,

rigettando un’altra richiesta della Procura, “l’inizio della

pena in espiazione al 20 marzo 1981”. (ANSA).



