Il tweet di Simona Ventura, addio a Rossano Rubicondi

Condividi l'articolo









“Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP Rosa#rossanorubicondi”: Simona Ventura annuncia con un tweet la scomparsa di Rossan Rubicondi. Il modello e attore, quarto marito di Ivana Trump, aveva 49 anni. Aveva partecipato come naufrago all’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura su Rai2 nel 2008. Successivamente era tornato nello stesso reality nelle vesti di inviato.

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP #rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte