Il vescovo ausiliare di Roma: ‘Rischiamo la giungla urbana’

Roma rischia di diventare “una giungla urbana”.Lo dice mons. Benoni Ambarus, vescovo ausiliare della città parlando del degrado urbano che richiederebbe da parte delle istituzioni “uno scatto di dignità a fare delle scelte che sappiano di futuro, non di tornata elettorale”.Il vescovo chiede anche ai cittadini di non cadere nel “degrado umano”, Ma ammette: “i romani veramente fanno un corso di sopravvivenza quotidiana!”. Parlando della gestione politica della Capitale, Ambarus dice a Vatican News: “Con i veti incrociati mi sembra che cadiamo nel provincialismo” e “questo non è tollerabile per la politica”.

