Il violinista Andrea Obiso debutta al Comunale di Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 06 OTT – Un anno fa, a soli ventisei anni,

ha vinto il concorso come Primo violino dell’Orchestra

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; a quattordici anni si

è diplomato al Conservatorio di Palermo; è stato il più giovane

allievo dell’Accademia Musicale Chigiana, ammesso quando ne

aveva undici. È il violinista Andrea Obiso, ospite per la prima

volta del Teatro Comunale di Bologna per l’inaugurazione della

stagione di concerti all’Auditorium Manzoni il 10 ottobre alle

20.30.

Sul podio dell’Orchestra ritorna Marco Angius, specialista

del repertorio novecentesco e contemporaneo, che nel teatro

bolognese ha diretto numerosi concerti sinfonici e opere come

Jakob Lenz di Rihm, Il suono giallo di Solbiati e Luci mie

traditrici di Sciarrino. Dal 2015 Marco Angius è direttore

musicale e artistico dell’Orchestra di Padova e del Veneto. Il

programma della serata comprende il Concerto per violino e

orchestra N. 1 in re maggiore di Sergej Prokof’ev, la prima

delle due esperienze concertistiche per violino del compositore

russo, in cui si avvicendano pagine di grande cantabilità e

passaggi segnati da un ardito virtuosismo. Completano la

locandina il poema sinfonico Nelle steppe dell’Asia centrale di

Aleksandr Borodin e la Sinfonia N. 1 in do minore di Johannes

Brahms. Il poema sinfonico evoca vividamente le steppe sabbiose

dell’Asia centrale, tra “i suoni malinconici dei canti

d’Oriente”, “il ritornello di una canzone popolare russa” e “una

carovana scortata dai soldati russi [che] attraversa l’immenso

deserto”, come recita il programma della prima esecuzione del

brano nel 1880. La prima sinfonia di brahmsiana venne presentata

nell’autunno del 1876 tra le più alte aspettative degli ambienti

musicali: il compositore tedesco, ormai quarantenne e famoso,

non si era ancora cimentato nel genere sinfonico, il banco di

prova tra i più nobili per qualsiasi compositore dell’epoca.

