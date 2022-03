Il violinista Luca Fanfoni a Bologna per Conoscere la Musica

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 02 MAR – Di recente ha registrato sei brani

inediti di Niccolò Paganini ritrovati assieme al musicologo

Danilo Prefumo ed eseguiti sul violino di Paganini, il

celeberrimo Guarneri del Gesù detto “Il Cannone”, ha una tecnica

fra le più evolute in ambito internazionale e un repertorio

vastissimo: si tratta del parmense Luca Fanfoni, uno dei

maggiori violinisti italiani, che il 3 marzo alle 20.30 tornerà

ad esibirsi a Bologna alla Sala Biagi del Quartiere Santo

Stefano in duo col pianista Marino Nicolini, secondo

appuntamento della stagione concertistica di Conoscere la Musica

– Mario Pellegrini.

In programma ci sono tre capolavori della letteratura

violinistica: la prima Sonata Op. 105 di Robert Schumann, la

Sonata N. 3 Op. 108 di Johannes Brahms e la Sonata Op. 94bis di

Sergej Prokof’ev.

Diplomato al Conservatorio di Milano e perfezionatosi con due

grandi violinisti come Leonid Kogan e Franco Gulli all’Accademia

Chigiana di Siena e Dora Schwarzberg all’Università di Vienna,

Luca Fanfoni è stato violino di spalla delle orchestre del

Teatro alla Scala e del Teatro Comunale di Bologna dopo aver

vinto numerosi concorsi internazionali fra cui il Romanini di

Brescia e il Viotti di Vercelli. In Sala Biagi al suo fianco

siederà il pianista di origine mantovana Marino Nicolini, come

Fanfoni docente al Conservatorio “A. Boito” di Parma, il quale

oltre ad essere un autentico virtuoso del suo strumento, è

anche, caso assai raro, un valente interprete al violino.

La Sonata in la minore op. 105 di Robert Schumann è la prima

e più riuscita di tre opere per violino e pianoforte, composta

dal 12 al 16 settembre 1851, subito sottoposta al giudizio della

moglie Clara Wieck (forse la più grande pianista dell’800) che

ne rimase letteralmente “incantata e commossa”. Più rigore

musicale pur nel profondo slancio romantico pervade la terza

Sonata di Johannes Brahms, l’Op. 108 in si minore. Rigore,

ardore, ironia e spericolato virtuosismo sussistono con pari

intensità nella seconda Sonata di Sergei Prokof’ev, certamente

più nota ed eseguita nella versione per flauto e pianoforte.

(ANSA).



