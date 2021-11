Il violoncello di Bach e Gabrielli a confronto a Bologna

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 17 NOV – Domenico Gabrielli, compositore

bolognese vissuto tra il 1659 e il 1690, e Johann Sebastian

Bach, più celebre collega tedesco vissuto invece tra il 1685 e

il 1750: il primo se ne è andato quando il secondo aveva solo 5

anni, senza mai essersi incontrati. Eppure pare che le

celeberrime Sei suite per violoncello solo di Bach risentano

dell’influenza dei 7 Ricercari di Domenico Gabrielli, cioè le

prime composizioni note per violoncello solo. Lo si potrà

scoprire nel concerto del 18 novembre alle 20.30 in Sala Biagi

proposto dall’Associazione “Conoscere la Musica – Mario

Pellegrini” di Bologna durante il quale Mauro Valli, apprezzato

violoncellista di Sant’Agata Feltria e fondatore dell’Accademia

Bizantina, alternerà le Suite N. 2 BWV 1008 e N. 6 BWV 1012 di

Bach con i Ricercari N. 7 in re minore e N. 3 in re maggiore di

Gabrielli. Mauro Valli, che ha già consegnato a un disco

intitolato “Bach in Bologna” gli interi due cicli delle opere,

si esibirà con due strumenti, un violoncello barocco di Andrea

Castagneri del 1740 e la copia di un “violoncello piccolo” Amati

a cinque corde. (ANSA).



