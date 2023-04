Il Volo – Tutti per uno, due serate evento a maggio su Canale 5

Condividi l'articolo

A maggio, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, arrivano due serate evento con Il Volo – Tutti per Uno, con la partecipazione di Federica Panicucci. Uno spettacolo in cui il trio amato in tutto il mondo, formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalerà al pubblico momenti inediti ed emozioni dall’Arena di Verona.

Tra gli ospiti, Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.

I concerti in onda su Canale 5 sono prodotti da Friends&Partners. La regia è affidata a Luigi Antonini.



