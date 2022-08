Il marchio Marlù mette a segno due nuove aperture di store monomarca sul territorio italiano San Marino, 9 agosto 2022 Il marchio sammarinese Marlù continua senza sosta il suo piano di espansione nazionale, con l’apertura del quarantaquattresimo store monomarca presso San Martino 2 di Novara, uno dei centri commerciali più grandi sull’asse Milano -Torino e punto di riferimento per lo shopping degli abitanti delle città limitrofe di Pavia e Novara. Il nuovo negozio si estende su 104 metri quadrati nella galleria commerciale dedicata alle vetrine di moda con una proposta di accessori per lui e per lei adatti a ogni tipo di occasione e stile. Tra le novità, la collezione colorata dell’estate 2022 e la linea “Amici Pelosetti”, i gioielli pensati per essere condivisi con i nostri animali. La conferma del successo e della costante crescita del piano di espansione Marlù arriva con una ulteriore new opening, in programma il prossimo settembre presso il centro commerciale Adriatico 2 di Portogruaro in provincia di Venezia, con due vetrine che si affacciano sul primo piano della struttura, situata a pochi passi dello snodo autostradale, punto di passaggio turistico molto praticato. “Siamo felici e soddisfatti di annunciare queste due prossime aperture nel nord Italia. La nostra espansione sul territorio nazionale continua, portando l’universo Marlù in tutte le principali città del Bel Paese. Questi avvenimenti premiano gli sforzi fatti nell’ultimo anno e sono la conferma che l’acquisto negli store Marlù è un’esperienza che piace e viene apprezzata” commenta Marta Fabbri, responsabile marketing Marlù. Il successo del marchio nasce infatti da un nuovo modo di proporre accessori, rappresentando una nuova categoria della moda, lontana dagli stereotipi più tradizionali di concepire gioielli e bijoux. “Le nostre creazioni” continua Marta Fabbri, “intrepretano e anticipano le nuove tendenze e sono sempre traversali alle diverse identità di ogni persona, superando le differenza di genere, stile di vita o fascia d’età”. In un’unica location sono così sintetizzati i valori fondamentali del marchio: creatività, innovazione, versatilità e inclusione. Chi indossa Marlù sceglie di esprimere la propria unicità, emozioni e sentimenti. Con la nuova location di Adriatico 2 di Portogruaro, Marlù arriverà a quota 45 store monomarca in Italia.

About Marlù Fondata a San Marino nel 2001, dall'intraprendenza creativa delle sorelle Fabbri: Morena e Monica, Marlù spa è il marchio che ha rivoluzionato la logica di concepire il gioiello: non più status symbol per i materiali, ma emblema di valori e significati affettivi. Per questo, si colloca nel mercato in una nuova e inesplorata categoria merceologica, per fascia di prezzo, tipologia di prodotto e materiale utilizzato. La categoria "Marlù" si pone al di fuori sia dei tradizionali settori Bigiotteria che della Gioielleria ed apre a un nuovo modo di pensare e creare accessori moda per tutti e per tutte. Il gruppo Marlù oggi conta più di 130 dipendenti. Dall'apertura del primo store monomarca nel 2014 a Riccione, la rete distributiva retail oggi comprende 44 negozi monomarca nel territorio nazionale e quasi 1400 negozi multi-brand tra corner e space. Marlù ha ampliato la sua rete distributiva anche all'estero, aprendo nel maggio 2022 il suo primo store a Budapest.