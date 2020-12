Ilva, Fabio Riva assolto in Appello a Milano

(ANSA) – MILANO, 10 DIC – La Corte d’appello di Milano ha

confermato l’assoluzione per Fabio Riva, uno dei componenti

della famiglia ex proprietaria dell’Ilva di Taranto, dalle

accuse di bancarotta per il crac della holding Riva Fire che

controllava il gruppo siderurgico. La stessa Procura generale,

malgrado il ricorso in appello della Procura che in primo grado

chiese una condanna a più di 5 anni, aveva chiesto la conferma

dell’assoluzione “perché il fatto non sussiste” per Fabio Riva,

difeso dai legali Salvatore Scuto e Gian Paolo Del Sasso. Il

verdetto di oggi è stato emesso dai giudici

Piffer-Gamacchio-Rinaldi. (ANSA).



