L’app Immuni registra ad oggi 5,3 milioni di download. In base a questi numeri, secondo quanto si apprende, l’applicazione sarebbe quindi stata scaricata dal 14% della popolazione che ha uno smartphone e lo usa regolarmente.

Per il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, i tamponi non bastano ma “aiutano a individuare per tempo il virus e a circoscriverne l’effetto. Poi sarebbe fondamentale scaricare la app Immuni”

—

