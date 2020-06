Immuni non funziona su Huawei e Honor

– La app Immuni non funziona su tutti i telefoni di Huawei e del suo brand collegato Honor. Non solo quindi su quelli più recenti, sprovvisti dei servizi di Google a causa di un divieto Usa, ma anche sui modelli precedenti, molto diffusi in Italia.

I problemi di Immuni sugli smartphone Huawei e Honor sono risultati evidenti da subito. Diversi utenti hanno infatti scritto recensioni lamentando il malfunzionamento della app per il tracciamento dei contatti, che da lunedì è scaricabile sugli smartphone. Ieri poi, con l’aggiornamento di Immuni, i possessori di dispositivi Huawei e Honor hanno visto l’applicazione sparire dal negozio di Google.

La rimozione temporanea di Immuni dallo Store dipende dal problema di esecuzione della app sui due marchi di smartphone.

Le parti in causa – Google, Huawei e Bending Spoons – non hanno rilasciato dichiarazioni. A quanto si apprende, tuttavia, gli ingegneri sarebbero al lavoro sul problema, che dovrebbe essere risolto in breve tempo.

Gli smartphone Huawei sono molto diffusi in Italia, che per il colosso di Shenzhen rappresenta il secondo mercato al mondo dopo quello cinese. In Italia, secondo i dati di Gfk, un dispositivo Android su tre è a marchio Huawei.(ANSA).



