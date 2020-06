Immuni: sono 10.319 i modelli Android che supportano l’app

Sono 10.319 i modelli di dispositivo Android supportati dall’app Immuni. Sono esclusi quelli che non hanno il Bluetooth Low Energy o non possono aggiornare Android alla versione 6. E’ quanto risulta al ministero dell’Innovazione, in contatto con Google.

L’app dall’8 giugno è in fase di test in 4 regioni, Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria e dovrebbe essere estesa dopo la sperimentazione. “Dalla prossima settimana avremo i primi dati”, ha detto ieri il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri.

Con l’arrivo di Immuni e l’aumento dei tamponi che verranno eseguiti, ci sarà la necessità di avere un “impiego superiore di risorse umane”. Lo ha detto il commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri in commissione Affari Sociali alla Camera ricordando che nel decreto rilancio è prevista l’assunzione di 5mila operatori sanitari parte dei quali avrà proprio questo compito.



