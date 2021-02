L’ultimo saluto al grande Fausto sarà in forma strettamente privata, non per nostro volere, ma per le restrizioni anti-covid che purtroppo non ci permettono di fare una cerimonia con tutti i suoi tifosi, come sicuramente avrebbe voluto… stiamo lavorando per creare una diretta e dare la possibilità a chi vorrà di partecipare.

Lorenzo Gresini