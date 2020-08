Impennata contagi in Sardegna, Consiglio straordinario

(ANSA) – CAGLIARI, 24 AGO – Dopo il nuovo boom di contagi in

Sardegna, 81 quelli registrati ieri, e le polemiche sugli

attacchi all’isola, il presidente del Consiglio regionale

Michele Pais ha scritto ai capigruppo dell’Assemblea sarda con

l’intenzione di convocare l’Aula in seduta straordinaria. L’idea

è qualle di valutare l’assunzione di “eccezionali provvedimenti

a tutela della reputazione della Sardegna, dei sardi e dei suoi

imprenditori turistici”.

“E’ importante che il Consiglio regionale – scrive Pais –

assuma al più presto una decisa posizione sul tema, facendo luce

su una vicenda dai tratti opachi ed inquietanti. E’ necessaria

una risposta univoca per far sentire la voce della Sardegna

anche al di fuori della nostra isola. Sono certo che i

capigruppo accoglieranno la mia richiesta di convocazione

immediata dell’Assemblea. Dopo un’analisi della situazione,

unitariamente, si decideranno le azioni più idonee per tutelare

la nostra terra che è stata, oltre che contagiata, offesa e

accusata con gravi danni sia di immagine che economici”.

La proposta era arrivata dai banchi dell’opposizione con

l’esponente dem Roberto Deriu che aveva parlato di “una vicenda

dai tratti opachi ed inquietanti”. E la Lega con il capogruppo

in Consiglio Dario Giagoni ipotizza la richiesta di risarcimenti

danni a “testate gionalistiche” e al presidente della Regione

Lazio Nicola Zingaretti.

“I dati parlano chiaro e pongono la Sardegna in coda tra le

regioni per numero di casi, eppure c’è chi ha deciso di metter

su un campagna mediatica diffamatoria e denigratoria senza

precedenti”, attacca anche il consigliere regionaledella Lega

Michele Ennas che sottolinea il “danno di immagine che rischia

di avere ripercussioni importanti sul proseguo della stagione”,

ipotizzando “un vero e proprio boicottaggio perpetrato ai danni

del nostro sistema economico”. (ANSA).



