Imprenditore positivo al Covid viola quarantena, denunciato

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Era in quarantena da una decina di

giorni, dopo essere risultato positivo al Covid-19, ma ha deciso

di andare ugualmente al lavoro. Il comportamento è costato una

denuncia a un imprenditore di 62 anni che gestisce un’azienda a

Molinella, nel Bolognese.

E’ accusato di avere violato la normativa sulle misure di

contenimento del virus, che vieta alle persone sottoposte alla

misura della quarantena di allontanarsi dalla propria

abitazione. L’uomo era risultato positivo e messo in isolamento

il 4 luglio, e attualmente era in attesa del secondo tampone. A

quanto pare, è stato visto aggirarsi, in orario serale,

all’interno della propria ditta. I Carabinieri sono intervenuti

in seguito a una segnalazione e lo hanno trovato da solo. Dopo

la denuncia, lo hanno riportato a casa per proseguire la

quarantena. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte